أول تعليق من محمد سلام بعد تصدر الحلقات الأخيرة من "كارثة طبيعية" التريند

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أنظار المتابعيد، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

تفاصيل إطلالة ملك زاهر

ونشرت ملك صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة "كاجوال" مرتدية جاكت جلد اسود وبنطال أسود، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملوكة القمر"، "أحلى واحدة"، "إطلالة شتوية قمر"، "جميلة اوي"، "جميلة يا قلبي".

حصلت الفنانة ملك أحمد زاهر على جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "سيد الناس" وذلك في حفل جوائز مسابقة "The Best".

وقدمت ملك مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

تفاصيل جديدة عن رواية عمرو دياب وموعد طرحها في الأسواق

أحدث ظهور لـ نادية الجندي بالقفطان الجزائري والجمهور يعلق (صور)