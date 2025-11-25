إعلان

13 صورة لـ تار عماد من كواليس مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب : مروان الطيب

09:34 م 25/11/2025
    تارا عماد مع ضيوف المهرجان
    الفنانة تارا عماد على الريد كاربت
    الفنانة تارا عماد في ختام مهرجان القاهرة
    تارا عماد تعلن عن الفائزين بجوائز المهرجان
    أحد أعضاء لجنة التحكيم
    تارا عماد على ريد كاربت مهرجان القاهرة
    تارا عماد مع أعضاء لجنة التحكيم على الريد كاربت
    تارا عماد على الريد كاربت
    تارا عماد من كواليس المهرجان
    تارا عماد
    تارا عماد في ختام القاهرة السينمائي
    تارا عماد مع أعضاء لجنة التحكيم

وجهت الفنانة تارا عماد رسالة شكر وتقدير لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، الذي اختتمت فعالياته يوم 21 نوفمبر.

نشرت تارا عماد صور عبر حسابها على انستجرام مع أعضاء لجنة التحكيم، خلال إعلان الفائزين بالمسابقة ضمن فعاليات حفل الختام، وصورًا أخرى على الريد كاربت.

وكتبت تارا على الصور: "ممتنة جداً إني كنت ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي، ومع ناس جميلة وموهوبة زي دي، واستمتعت جداً بكوني جزء من ندوة، شكراً انكوا جمعتونا و امتعتونا ب ٢٤ فيلم قصير، شكرا لكل صناع الأفلام ومبروك للفائزين".

تفاصيل مشاركة تارا عماد في فيلم درويش

وكانت آخر مشاركات تارا عماد السينمائية بفيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب.

يذكر أن الفنانة تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الريس" بطولة الفنان عمرو سعد ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

