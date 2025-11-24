بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

خطفت المطربة روبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت روبي مجموعة صور من حفلها الأخير في القاهرة، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض قصير، مع قصة شعر قصيرة.

تفاعل المتابعين مع روبي وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة"، "أميرتنا اللطيفة"، "شكلك بقى أحلى"، "جمالك حلو".

يذكر أن، روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وظهرت فيه بشخصية سيدة أرملة.

