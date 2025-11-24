إعلان

"فستان قصير ولوك جديد".. روبي تخطف الأنظار من حفلها الغنائي والجمهور يعلق

كتب : معتز عباس

08:58 م 24/11/2025
خطفت المطربة روبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت روبي مجموعة صور من حفلها الأخير في القاهرة، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض قصير، مع قصة شعر قصيرة.

تفاعل المتابعين مع روبي وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة"، "أميرتنا اللطيفة"، "شكلك بقى أحلى"، "جمالك حلو".

يذكر أن، روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وظهرت فيه بشخصية سيدة أرملة.

روبي حفل روبي

