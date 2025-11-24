إعلان

عماد زيادة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

كتب- مروان الطيب:

06:34 م 24/11/2025
تصوير- هاني رجب:

أدلى الفنان عماد زيادة بصوته في الانتخابات البرلمانية، وذلك بدائرته في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

ظهر عماد زيادة وهو يدلي بصوته الانتخابي في اللجنة التابع لها، وحرص على تحية المتواجدين هناك، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين.

وكانت آخر مشاركات الفنان عماد زيادة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، تأليف وإخراج محمد سامي.

