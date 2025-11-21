بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتبت- منى الموجي:

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، دورته الـ46، بإعلان نتائج المسابقة الدولية، في حفل أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية

ضمت لجنة تحكيم المسابقة: نوري بيلجي جيلان (رئيس اللجنة – تركيا)، بسمة (ممثلة – مصر)، بوجدان موريسانو (كاتب ومخرج – رومانيا)، جوان هو (مخرج – الصين)، نادين خان (مخرجة – مصر)، سيمونا باجي (مونتيرة – إيطاليا)، وليلى بوزيد (مخرجة – تونس).

نتائج المسابقة

- ذهبت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني عن التصوير في فيلم "مدينة الرمال" (Sand City) للمصور ماثيو جيو مبيني.

- جائزة أحسن ممثلة مناصفة بين: أندريا رايزبورو وبريندا أندرو ويليامز عن أدائهما في فيلم "اليعسوب" (Dragonfly) .

- جائزة أحسن ممثل، للفنان مجد عيد عن دوره في فيلم "كان ياما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza).

واستلم عنه التكريم الكاتب عامر ناصر المشارك في كتابة الفيلم، وعلق عامر "خالة مجد عيد شافت الفيديو اللي فات، وبكت تأثرا بإهداء جائزة الفيلم لوالدة مجد الراحلة، وقالت له: هي فخورة بيك"، واختتم عامر "هو ممثل يستاهل وكل المشاركين في العمل يستحقون.. وشكرا لكم".

- جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لـ فيلم "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي.

- جائزة الهرم البرونزي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 3000 دولار لفيلم "بينما نتنفس"

(As We Breathe) للمخرج سيموس ألتون.

- جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج وقيمتها 5000 دولار للمخرجين طرزان وعرب ناصر عن "كان ياما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza).

- جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم وقيمتها 7000 دولار – تُمنح لمنتج فيلم "اليعسوب" (Dragonfly) للمخرج بول أندرو ويليامز.