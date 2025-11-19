هيام عباس تبكي بمهرجان القاهرة السينمائي وتتحدث عن فيلم "باب الشمس"

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصوير- أحمد مسعد:

أكدت الممثلة والمخرجة الفلسطينية الكبيرة هيام عباس، إنها لا تحب الأشياء السهلة، إذ لا تجعلها تشعر بأي متعة، مؤكدة أنها ثابرت وحاولت إتقان اللهجات التي تحدثت بها في الأعال الفنية بنسبة 100٪ "ما بعرف نجحت ولا لأ ولكن في النهاية كان هذا هو الهدف بالنسبالي".

وظيفة الفنان

وتابعت في جلسة حوارية نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن برنامج تكريمها في الدورة السادسة والأربعين: "وظيفة الفنان يزعزع التقاليد والراحة التي يجلس عليها الإنسان ويتساءل".

اختيار الدور

وعن كيفية اختيارها لأدوارها، حكت هيام "عندما يحدث اختيار وتقديم مشروع لي، أفكر هل أنا استطيع الانتماء لهوية الشخصية وأقدر أقوم بيها، ولابد أن أعرف إلى أي شيء أنتمي وما هي وظيفة الشخصية، وإذا القصة كاملة بتعجبني أو لأ، لأن ساعات الشخصية تعجبني لكن القصة مش ليا، وأنا ما أحب أشتغل التمثيل لأجل التمثيل، ولا أحب كلمة رسالة لأن فيها استعلاء نوعا ما، بحب أشارك في شخصيات بها تساؤلات".

باب الشمس

تحدثت هيام عن مشاركتها في فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله، قائلة "بحب يسري وأحترمه جدا، الفيلم كان واجب علينا وبيحكي عن النكبة 1948، حسيت وأنا بمثل الدور إني بكرم جدي اللي خسر أرضه وبيته".

وبكت هيام وهي تحكي عن جدها: "جدي أبو أمي توفي بعد فترة من خسارة بيته وأرضه، وكان واجبي أعمل هذا الدور، والحلو أنه كان سهل الحديث عن هذه الأشياء مع يسري اللي كان مليان بالقصة، وبكيف بده إخراجيا يعطي حق لهذه الشخصيات، وهو كتير فيلم مهم للقضية الفلسطينية".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يمنح هيام يونس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر ضمن دورته السادسة والأربعين، والتي شهدت تكريم المخرج محمد عبدالعزيز، والنجم خالد النبوي في حفل الافتتاح الذي أقيم 12 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.