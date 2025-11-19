ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا، صورًا لها أثناء أداء مناسك العمرة.

هند صبري تؤدي العمرة

حرصت هند صبري على الاحتفال بـ عيد ميلادها، الذي يوافق يوم 20 نوفمبر، وذلك من خلال أدائها مناسك العمرة، وإهدائها إلى روح والدتها الراحلة.

ونشرت هند مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بالقرب من الحرم المكي، وكتبت: "الحمد لله".

كما قامت هند بتوزيع صدقة جارية على روح والدتها الراحلة دلندة كلاعي.

حصدت التدوينة على إعجاب العديد من نجوم الفن، الذين دعوا لوالدتها بالرحمة ودخول الجنة، وأن تكون العمرة مقبولة.

تعليقات النجوم على عمرة هند صبري

وأبرز هؤلاء النجمات، الفنانة جومانا مراد، الفنانة إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، الفنانة حلا شيحة، الفنان طارق الإبياري، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة كندة علوش، وغيرهم.

وجاءت تعليقات، النجوم، كالتالي: "في الجنه ونعيمها حبيبتي"، "ربنا يتقبل افتكري ابويا في دعواتك"، "تعيشي وتفتكري"، ربنا يتقبل دعواتك".

عرض لـ هند صبري مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة ابن موطنها النجم ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

