إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار على حسابها بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية ملابس شتوية أنيقة وجذابة

مايان السيد

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على مشاركة جمهورها صور احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار في أحدث جلسة تصوير، ظهرت بإطلالة أنيقة جمعت بين الأناقة والجرأة، ظهرت في أحدها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية جمبسوت "تايجر".

صبا مبارك

ودعت الفنانة صبا مبارك لحظات صيف 2025 على طريقتها الخاصة، وذلك بنشر صورًا لها بملابس وفساتين صيفية، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها على موقع انستجرام، صورة جمعتها بالنجمة يسرا والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة دنيا سامي عقب الانتهاء من تصوير فيلم "الست لما".

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير جديدة من زيارتها لمدينة روما الإيطالية، حيث ظهرت مرتدية بنطال جينز، وجاكت وكرافت رجالي.