أقيم مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "Giant" في أحد دور العرض السينمائية الكبرى بالعاصمة البريطانية لندن.

شهد العرض حضور أبطال وفريق العمل السينمائي، على رأسهم النجم أمير المصري، والنجم العالمي بيرس بروسنان، استعدادا لطرحه بالسينمات حول العالم مطلع شهر يناير 2026.

أعاد الفنان أمير المصري نشر صور من الجلسة التي أعقبت عرض الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكان برفقته النجم العالمي بيرس بروسنان وسط حضور جماهيري كبير وآراء نقدية إيجابية من قبل النقاد.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

ينتظر أمير المصري عرض فيلمه "100 Nights of Hero"، ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليود هم ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 5 ديسمبر المقبل.

وكانت آخر مشاركات أمير المصري في الدراما التلفزيونية في مصر بمسلسل "مليحة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في (السلوم)، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى (غزة) عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

وشارك ببطولة مسلسل "مليحة" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم دياب ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

