شاركت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان أحمد سعد لأول مرة في إعلان دعائي لإحدى شركات المحمول.

وشاركت رضوى في الإعلان بشكل مفاجئ لجمهور ومحبي الفنان أحمد سعد، وظهرت في شخصية زوجة أحمد سعد التي توقظه من النوم وسط صدمته.

وبدأ الإعلان بالفنان أحمد سعد وهو يحلم بمقابلته فتاة أحلامه في العصر الفرعوني، ثم انتقاله بالزمن لنجده يتزوج من عدة فتيات، ويحتفل بزواجه من أربع سيدات، ويقع في حب كل واحدة في وقت زمني مختلف بطريقة كوميدية.

ظهرت رضوى الشربيني في نهاية الإعلان وهي توقظ أحمد سعد من النوم بطريقة كوميدية ساخرة منه "عايز تتجوز اربعة؟"، وسط صدمة أحمد سعد.

أحمد سعد يتعرض لحادث مروع

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع على طريق السخنة، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج وخضوعه للعديد من الفحوصات، وكشف عن موعد خروجه من المستشفى، ونشر مقطع فيديو ظهر خلاله على أحد الأسرة داخل المستشفى وعلق:" إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام هكون موجود مع جمهوري في حفلاتي، لأني عايش بحب الناس وبستمتع بصوتي معاهم، وان شاء الله اكون معاكم دايما".

حفلات أحمد سعد وبرنامج "The Voice"

يذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك حاليًا كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه السادس لاكتشاف المواهب العربية.

ويستعد المطرب أحمد سعد، للمشاركة في الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الموسيقي، مساء الجمعة الموافق 21 نوفمبر.

