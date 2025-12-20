منير مكرم وعفاف رشاد يودعان سمية الألفي بجنازتها (صور)

حميدة وأشرف زكي ورامي رضوان.. 15 صورة من جنازة سمية الألفي

وصول محمود حميدة لجنازة سمية الألفي في مسجد مصطفى محمود

كتب- هاني صابر:

تصوير - محمود بكار:

وصل الفنان منير مكرم والفنانة عفاف رشاد، منذ قليل، للمشاركة في جنازة الفنانة الكبيرة سمية الألفي بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الفنان أشرف زكي حضر أيضا جنازة سمية الألفي لتوديعها لمثواها الأخيرة.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.