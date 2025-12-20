تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، وحققت أمس الجمعة 19 ديسمبر 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و968 ألفا و971 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الست

احتل فيلم الست المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و812 ألفا و108 جنيهات.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق مليونا و110 آلاف و851 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

ذهب المركز الثالث لفيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 970 ألفا و831 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز الرابع، محققا 698 ألفا و931 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 143 ألفا و32 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز السادس فيلم "فيها إيه يعني" محققا 139 ألفا و172 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

قصر الباشا

وذهب المركز السابع لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 94 ألفا و46 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.