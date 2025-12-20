أحمد السقا ناعيا سمية الألفي: "مسيرة فنية راقية وذكرى لا تنسى"

نعى الفنان أحمد السقا، الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وكتب أحمد السقا، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة سمية الألفي في ذمة الله، مسيرة فنية راقية وذكرى لا تنسى، اللهم ارحمها واغفر لها وألهم أولادها الصبر والسلوان".

وتعد سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.