إعلان

أشرف زكي يصل جنازة سمية الألفي بمسجد مصطفى محمود (صور)

كتب : هاني صابر

02:58 م 20/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أشرف زكي في جنازة سمية الألفي (3)
  • عرض 3 صورة
    أشرف زكي في جنازة سمية الألفي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - محمود بكار:

وصل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، للمشاركة في جنازة الفنانة الكبيرة سمية الألفي بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

أشرف زكي يصل جنازة سمية الألفي مسجد مصطفى محمود جنازة سمية الألفي وفاة الفنانة سمية الألفي نقيب المهن التمثيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل