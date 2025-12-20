لهذا السبب.. غياب أحمد الفيشاوي عن جنازة والدته (صور)

حميدة وأشرف زكي ورامي رضوان.. 15 صورة من جنازة سمية الألفي

وصول محمود حميدة لجنازة سمية الألفي في مسجد مصطفى محمود

كتب- هاني صابر:

تصوير - محمود بكار:

غاب الفنان أحمد الفيشاوي، عن التواجد في جنازة والدته وتوديعها لمثواها الأخير.

وظهر في الصور التي تم إلتقاطها بالجنازة تواجد عمر الفيشاوي بدون شقيقه أحمد الذي يتواجد خارج البلاد بأمريكا وسيعود فجر غد الأحد طبقا لتصريحات أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالجنازة.

وشيعت جنازة سمية الألفي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وكان من الفنانين الذين حضروا الجنازة أشرف زكي وعفاف رشاد ومنير مكرم ومحمود حميدة.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.