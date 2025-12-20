إعلان

لهذا السبب.. غياب أحمد الفيشاوي عن جنازة والدته (صور)

كتب : هاني صابر

03:13 م 20/12/2025
    زحام أمام مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان سمية الألفي (1)
    زحام أمام مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان سمية الألفي (3)
    عفاف رشاد في جنازة سمية الالفي
    زحام أمام مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان سمية الألفي (2)
    منير مكرم يشارك في جنازة سمية الالغي (3)
    نعش سمية الألفي
    وصول جثمان الفنانة سمية الألفي لمسجد مصطفى محمود (2)
    منير مكرم يشارك في جنازة سمية الالغي (2)
    أشرف زكي يودع سمية الألفي (2)

كتب- هاني صابر:
تصوير - محمود بكار:

غاب الفنان أحمد الفيشاوي، عن التواجد في جنازة والدته وتوديعها لمثواها الأخير.

وظهر في الصور التي تم إلتقاطها بالجنازة تواجد عمر الفيشاوي بدون شقيقه أحمد الذي يتواجد خارج البلاد بأمريكا وسيعود فجر غد الأحد طبقا لتصريحات أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالجنازة.

وشيعت جنازة سمية الألفي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وكان من الفنانين الذين حضروا الجنازة أشرف زكي وعفاف رشاد ومنير مكرم ومحمود حميدة.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

أحمد الفيشاوي عمر الفيشاوي أشرف زكي مسجد مصطفى محمود سمية الألفي

