إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايا دياب

شاركت المطربة مايا دياب متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا لها، ظهرت فيها مرتدية فستان جلد جريء.

ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على نشر صورًا لها بإطلالة أنيقة، من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي.

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث ظهور لها داخل المطار، وظهرت بملابس رياضية "كاجوال" وتضع نظارة شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

بسمة بوسيل

شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، تجربتها داخل "حمام الثلج".

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج الجمهور ومتابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها مرتدية فستان سهرة شتوي أنيق، كشف عن جمالها وأناقتها.

رنا سماحة

كشفت الفنانة رنا سماحة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها الأخيرة في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

مريم الجندي

خطفت الفنانة مريم الجندي الأنظار من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، لتشارك جمهورها على "انستجرام"، مجموعة صور من على "الريد كاربت".