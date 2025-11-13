بالصور- الراقصة جوهرة بـ فستان أسود مكشوف أبرز رشاقتها

كتب- مروان الطيب:

وجهت الراقصة الاستعراضية جوهر التحية لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد دعوتهم لها بحضور حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الأحد.

خطفت جوهرة الأضواء فور وصولها على ريد كاربت حفل الافتتاح، مرتدية فستان أسود أنيق وجذاب، كشف عن رشاقتها، ونشرت جوهرة صور منها عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شكر مهرجان القاهرة على استضافتي ليلة أمس، كان الشرف لي".

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، وسط عدد من العروض العالمية والحصرية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

اقرأ أيضا:

طلق زوجته على الهواء.. مسلم لـ نزار الفارس: أدفن نفسي ولا أتجوز من الوسط الفني

اقترب اللقاء.. رسالة خاصة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة