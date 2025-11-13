قبل عرضها.. أول تعليق من نانسي عجرم على حلقتها مع منى الشاذلي

تحل المطربة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة من برنامجها المذاع على قناة "ON".

ونشرت نانسي صورًا من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حلقة مميزة كلها طاقة إيجابية وذكريات ما بنساها.. استمتعت بلقاء الإعلامية الصديقة منى الشاذلي بمصر الحبيبة، تابعوني الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ON".

وخلال اللقاء، تتحدث نانسي عن بداية مشوارها الفني، إذ تكشف عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في دعم موهبتها والعمل على تطويرها حتى انطلاقتها في عالم الفن، وعن حياتها كأم، وعلاقتها ببناتها.

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

