محمد مهران ينشر صور كواليس مسلسل "بنج كلي"

كتب : سهيلة أسامة

03:30 م 11/11/2025
    كواليس مسلسل بنج كلي (1)
    كواليس مسلسل بنج كلي (3)
    كواليس مسلسل بنج كلي (2)
    كواليس مسلسل بنج كلي (6)
    كواليس مسلسل بنج كلي (4)

شارك الفنان محمد مهران جمهوره بصور من كواليس مسلسل "بنج كلي"، المقرر عرضه الفترة المقبلة، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت الصور برفقة نجوم العمل، سلمى أبو ضيف، علا رشدي، ونادين خان.

ويأتي مسلسل "بنج كلي" من بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

الفنان محمد مهران مسلسل بنج كلي

