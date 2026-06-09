وعود بالجمال السريع ونتائج مبهرة كانت كفيلة بجذب عشرات السيدات إلى عيادة تجميل بدت للوهلة الأولى احترافية ومجهزة. لكن خلف الأبواب المغلقة كانت الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث كشفت التحريات عن سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة دون ترخيص، مستخدمة أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر، قبل أن تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية وتتكشف معاناة الضحايا.

نشاط مشبوه لطبيبة مزيفة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، مع الترويج لنشاطها عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في إجراءات التجميل.

ضبط المتهمة في القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها، حيث تبين أنها مقيمة بمحافظة القاهرة ولها معلومات جنائية سابقة. وعُثر بحوزتها على كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، إلى جانب مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.

اعترافات صادمة

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بممارسة النشاط المشار إليه، واعترفت بأن الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتها جاءت حصيلة نشاطها غير المشروع في مجال التجميل.

ضحايا يروون التفاصيل

كما نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى عدد من المترددين على العيادة، وأكدوا صحة الوقائع محل التحريات. واتهمت إحدى الضحايا المتهمة بالتسبب في إصابة بوجهها بعد استخدام أدوية مجهولة المصدر وحقنها بها داخل العيادة.

غلق العيادة وإنهاء النشاط

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، فيما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمنع استمرار النشاط غير المشروع وحماية المواطنين من المخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات الطبية غير المرخصة.

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