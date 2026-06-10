تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي، التي ولدت في 9 يونيو عام 1944، وتُعد واحدة من أبرز نجمات السينما والتلفزيون المصري.

بداية مشوارها الفني

اسمها الحقيقي فدوى جميل عبدالله البيطار، وبدأت مشوارها الفني بعد أن اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، وقدمت أول أدوارها في فيلم "بورسعيد"، وبعدها قدمت شخصية "زيزي" في فيلم "عواطف" عام 1958، وهو الدور الذي ارتبط باسمها الفني لاحقًا.

شروط دخولها الفن

اشترط والدها استكمال تعليمها وعدم التأثير على دراستها مقابل السماح لها بدخول المجال الفني، وهو ما التزمت به خلال بداياتها الفنية.

وقدمت زيزي البدراوي العديد من الأعمال الناجحة، من أبرزها: "السبع بنات"، و"شفيقة القبطية"، و"البنات والصيف" إلى جانب الفنان عبد الحليم حافظ.

زواجها من المخرج عادل صادق

وتزوجت في بداية مشوارها الفني من المخرج عادل صادق عام 1966 بعد تعارفهما خلال فيلم "حبي في القاهرة"، إلا أن الزواج لم يستمر طويلًا وانتهى بالانفصال.

من جانبها، كشفت الفنانة وفاء صادق، ابنة المخرج عادل صادق، أن زيزي البدراوي كانت أكثر زوجات والدها قربًا إلى قلبها، مشيرة إلى أن والدها والفنانة الراحلة أخفيا عنها خبر الطلاق لمدة 15 يومًا، وأن والدها عاد إليها أكثر من مرة قبل أن ينفصلا بشكل نهائي بسبب تغير طباع كل منهما مع مرور الوقت.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي





"المثقف الواعي لا يقع في فخ الشائعات".. ماذا قال خالد جلال بمجلس الشيوخ؟



