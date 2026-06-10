قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الجيش الأمريكي اعترض تقريبا جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، وفقا لما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المسؤول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله: "إن التقييم الأولي يشير إلى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض كل الصواريخ الباليستية والمسيرات التي أطلقها الإيرانيون، والتي كانت تستهدف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن".

وفي وقت سابق، كان الصحفي "باراك رافيد" من موقع "أكسيوس" قد أفاد، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن طهران أطلقت 4 صواريخ باليستية على الأقل، وعدة طائرات مسيرة تجاه هذه القواعد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن فجر اليوم ردا على الهجمات الأمريكية على إيران.

وأشار الحرس، إلى أن قواته "أصابت 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وأسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم، مع استمرار الأعمال العدائية للعدو، واستكمالا لعمليات الرد بالمثل"، وفقا لروسيا اليوم.