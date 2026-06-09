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الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم القصص بحضور نجوم الفن

كتب : معتز عباس

10:17 م 09/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد حفظي
  • عرض 15 صورة
    كريم قاسم في عرض فيلم القصص
  • عرض 15 صورة
    نجوم وابطال وصناع فيلم القصص (4)
  • عرض 15 صورة
    نيللي كريم في عرض فيلم القصص (1)
  • عرض 15 صورة
    نجوم وابطال وصناع فيلم القصص (3)
  • عرض 15 صورة
    ابطال العرض الخاص لفيلم القصص (2)
  • عرض 15 صورة
    ابطال العرض الخاص لفيلم القصص (1)
  • عرض 15 صورة
    ابو بكر شوقي في عرض فيلم القصص (3)
  • عرض 15 صورة
    ابو بكر شوقي في عرض فيلم القصص (1)
  • عرض 15 صورة
    ابو بكر شوقي في عرض فيلم القصص (2)
  • عرض 15 صورة
    شريف الدسوقي في عرض فيلم القصص (2)
  • عرض 15 صورة
    عمرو عابد
  • عرض 15 صورة
    عمرو عابد في عرض فيلم القصص
  • عرض 15 صورة
    امير المصري وعمرو عابد (2)

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تصوير / إسلام فاروق:

أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم القصص بطولة نيللي كريم وأمير المصري، بحضور عدد كبير من نجوم وأبطال العمل السينمائي وصناعه.

وشهدت السجادة الحمراء حضور نجوم الفن، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت ومساندة أبطال فيلم القصص.

موعد عرض فيلم القصص

وحضر العرض الخاص من أبطال الفيلم كلًا من نيللى كريم وأمير المصري وأحمد كمال وشريف الدسوقي وكريم قاسم وعمرو عابد والمنتج محمد حفظي والمخرج ابو بكر شوقي.

من المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما المصرية، يوم 17 يونيو الجاري، ويعرض في مختلف الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.

أحداث فيلم القصص

تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعى أحمد، عازف بيانو شاب طموح تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية علاقة صداقة عبر المراسلة، تتطور تدريجيًا، ويخوض البطل رحلة مليئة بالتقلبات، تتقاطع فيها التوترات العائلية مع قصص الحب، إلى جانب انعكاسات التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وجرى تصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا، في تجربة إنتاجية تعكس تنوعًا بصريًا وثقافيًا، بمشاركة فريق عمل دولي يضم مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، إلى جانب مصممة الأزياء ريم العدل.

أبطال فيلم القصص

يشارك في الفيلم كوكبة من الفنانين، أبرزهم، نيللي كريم، كريم قاسم، أمير المصري، أحمد الأزعر، صبري فواز، خالد مختار، شريف دسوقي، أحمد كمال، أسامة عبد الله، كما أن الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.
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نجوم الفن أمير المصري نيللي كريم فيلم القصص

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