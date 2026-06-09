تصوير / إسلام فاروق

وصلت منذ قليل النجمة نيللي كريم والفنان أمير المصري ريد كاربت العرض الخاص لفيلم القصص، المقرر عرضه في السينمات الشهر الجاي.

وحرصا الثنائي على التقاط الصور التذكارية مع أبطال وصناع العمل الدرامي على السجادة الحمراء.

وحضر العرض الخاص أحمد كمال وشريف الدسوقي وكريم قاسم وعمرو عابد والمنتج محمد حفظي والمخرج ابو بكر شوقي.

أبطال فيلم القصص

فيلم القصص بطولة كلًا من نيللي كريم، كريم قاسم، أمير المصري، أحمد الأزعر، صبري فواز، خالد مختار، شريف دسوقي، أحمد كمال، أسامة عبد الله، كما أن الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 17 يونيو الجاري، ويعرض في سينمات الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعى أحمد، عازف بيانو شاب طموح تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية علاقة صداقة عبر المراسلة، تتطور تدريجيًا، ويخوض البطل رحلة مليئة بالتقلبات، تتقاطع فيها التوترات العائلية مع قصص الحب، إلى جانب انعكاسات التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

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