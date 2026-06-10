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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسنت أبو باشا

تستمتع الفنانة بسنت أبو بش بعطلتها الصيفية في إندونيسيا، ونشرت صورا جديدة من رحلتها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وأنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

نشرت الفنانة مريام فارس صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بإجازة الصيف على البحر بإحدى المدن الساحلية.

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها على "انستجرام"، ظهرت هنا بلوك أنيق وجذاب خطف به الأنظار.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على البحر.

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