مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

- -
23:00

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات

البرتغال

- -
22:45

نيجيريا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
23:00

كوستاريكا

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

كتب : محمد عبد السلام

11:45 م 09/06/2026

منتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى المنتخب المصري للشباب خسارة كبيرة أمام نظيره روسيا بنتيجة 5-2، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، وأقيمت المباراة على أحد ملاعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

كما فاز المنتخب المصري الشباب على روسيا، في المباراة الودية الأولى بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضي.

ويستعد منتخب الشباب، لبطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومن المفترض أن تقام بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، في مصر، حيث تؤهل إلى كأس الأمم الأفريقية، التي تؤهل إلى كأس العالم للشباب.

وكان منتخب الشباب، قد خاض مباراتين وديتين، الشهر الماضي، أمام نظيره العماني، انتهتا بفوز الفراعنة في المواجهتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب روسيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
حوادث وقضايا

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
بعد وعيد ترامب.. إيران تؤكد جاهزيتها عسكريا وتكشف "الحل الأمثل"
شئون عربية و دولية

بعد وعيد ترامب.. إيران تؤكد جاهزيتها عسكريا وتكشف "الحل الأمثل"
بالصور.. عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي
زووم

بالصور.. عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي
"أجواء شديدة الحرارة".. تحذير مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء
أخبار مصر

"أجواء شديدة الحرارة".. تحذير مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء
تخطت النصف مليار دولار.. كم بلغت خسائر إسرائيل خلال الضربات الإيرانية الأخيرة؟
مصراوى TV

تخطت النصف مليار دولار.. كم بلغت خسائر إسرائيل خلال الضربات الإيرانية الأخيرة؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان