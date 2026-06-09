منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

تلقى المنتخب المصري للشباب خسارة كبيرة أمام نظيره روسيا بنتيجة 5-2، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، وأقيمت المباراة على أحد ملاعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

كما فاز المنتخب المصري الشباب على روسيا، في المباراة الودية الأولى بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضي.

ويستعد منتخب الشباب، لبطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومن المفترض أن تقام بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، في مصر، حيث تؤهل إلى كأس الأمم الأفريقية، التي تؤهل إلى كأس العالم للشباب.

وكان منتخب الشباب، قد خاض مباراتين وديتين، الشهر الماضي، أمام نظيره العماني، انتهتا بفوز الفراعنة في المواجهتين.