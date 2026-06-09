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"المثقف الواعي لا يقع في فخ الشائعات".. ماذا قال خالد جلال بمجلس الشيوخ؟

كتب : سهيلة أسامة

10:49 م 09/06/2026 تعديل في 10/06/2026

المخرج الكبير خالد جلال

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كشف المخرج الكبير خالد جلال تفاصيل مشاركته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

خالد جلال يطالب بزيادة دعم الثقافة من مجلس الشيوخ


وكتب خالد جلال عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بحمد الله، وفي الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، واصل المجلس الموقر برئاسة المستشار عصام الدين فريد مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027".

وأضاف: "في مداخلتي اليوم وافقت من حيث المبدأ على الخطة الطموحة، وقدمت الشكر للدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التي أعدت تقريرها".

وتابع: "وأشرت لضرورة زيادة الدعم الموجه إلى وزارة الثقافة في دولة الإبداع التي دعا إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعن أهمية الثقافة والتنوير والمعرفة في مواجهة طيور الظلام الذين ينشطون في لحظات النهوض والبناء، وينشرون الشائعات ويحبطون المصريين، وأن المثقف الواعي المستنير من المستحيل أن يقع في هذا الفخ".

خالد جلال يطالب بدعم محطات المعرفة لتحصين عقول الأبناء

واختتم حديثه قائلًا: "وأنهيت الكلمة بأنه كما ندعم محطات الكهرباء التي تنير منازلنا، علينا أن ندعم محطات المعرفة التي تحصن عقول أبنائنا وبناتنا، لا قوة إلا بالله".

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