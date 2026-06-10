يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية.

ويأتي اجتماع اليوم في إطار المتابعة الدورية لجهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وعقد رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، في سياق آخر، اجتماعًا لاستعراض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن إعداد هذا البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم الابتكار باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، من خلال تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تنفيذ سياسات وبرامج ومبادرات متكاملة في هذا المجال.