أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن ردا على الهجمات الأمريكية على إيران.

أكد الحرس، أن النظام الأمريكي المثير للحروب أقدم في الساعات الأولى من فجر اليوم على استهداف عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم بذريعة واهية، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه في منطقة بماني التابعة لهذه المدينة.

وأفاد بأنه شنّ مقاتلو القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عند الساعة 2:30 فجرا هجوما بطائرات مسيّرة على الأسطول البحري الخامس في البحرين.

وأعلن نفذنا هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ردا على العدوان الأمريكي.

وأشار الحرس، إلى أن قواته أصابت 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وأسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم، مع استمرار الأعمال العدائية للعدو، واستكمالا لعمليات الرد بالمثل.

وأضاف: استهدفت قوات الإسلام ومقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري بواسطة صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب أربعة أهداف مهمة، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن، وتم تدميرها".

وشدد الحرس، على أن "قواتنا على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم وساحق على أي اعتداء جديد، وتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب أي عدوان جديد"، وفقا لروسيا اليوم.