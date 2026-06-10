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الحرس الثوري: استهدفنا 4 مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بصواريخ بعيدة المدى

كتب : وكالات

07:02 ص 10/06/2026

صواريخ استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن

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قال الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، إنه استهدف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بصواريخ بعيدة المدى، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري.

وأضاف الحرس الثوري، أن الأهداف شملت ‌حظائر ⁠طائرات مقاتلة من طراز إف-35 ومركز قيادة ⁠وتحكم، منوها إلى استعداده لرد "ساحق ⁠وحاسم" على أي ⁠هجوم أمريكي آخر، وفقا لرويترز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه قصف قاعدة أمريكية في البحرين، وذلك في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية لإسقاطها مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.

وقال بيان الحرس الثوري: "شن النظام الأمريكي المثير للحروب، في الساعات الأولى من فجر اليوم وبذرائع واهية، هجمات على عدة نقاط في جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه تابعة للمدينة".

وأضاف البيان: "ردا على هذا التحرك الشرير للعدو، قام مقاتلو القوة البحرية للحرس الثوري، عند الساعة 2:30 فجرا، باستهداف الأسطول البحري الخامس في البحرين بهجوم بالطائرات المسيرة"، محذرا من أنه في حال استمرار الشرور، فإن ردودا أشد وأثقل ستكون في الطريق.

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الصواريخ الإيرانية إيران قاعدة الأزرق الأردن حرب إيران

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