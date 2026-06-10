أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج عمليات الاعتراض.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية"، وفقا لسكاي نيوز.