احتفلت البلوجر والفنانة هايدي كامل بعقد قرانها على البلوجر عبد الله التركي، اليوم الثلاثاء، في أجواء مبهجة غلبت عليها مشاعر الفرح والرومانسية، وسط حضور لافت ولحظات مميزة.

بكاء هايدي كامل

وشهد الحفل العديد من اللقطات المؤثرة التي جمعت العروسين، من بينها جلسات تصوير رومانسية، إلى جانب لحظة بكاء هايدي كامل من الفرحة في أحضان زوجها، بعد انتهاء عقد القران، في مشهد خطف أنظار الحاضرين.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، شاركت هايدي جمهورها مجموعة من صور عقد القران، معلقة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. كتبنا الكتاب وبقينا متجوزين رسمي".

اطلالة هايدي كامل وزوجها

وظهرت العروس بإطلالة ملكية أنيقة، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض طويل بتصميم راقٍ، فيما تألق العريس ببدلة كاملة باللون الأبيض.

مسلسل نون النسوة

وشاركت هايدي كامل في مسلسل نون النسوة الذي عرض في دراما رمضان 2026، بطولة مي كساب وأحمد الرافعي.

وتعرض المسلسل لغرامة مليون جنيه بسبب مشاركة البلوجر هايدي بدون تصريح من نقابة المهن التمثيلية رئاسة أشرف زكي، إلا أن هايدي كامل أكدت ظهورها في أحداث حلقة اليوم من المسلسل.

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