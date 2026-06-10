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الأردن يُعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق

كتب : وكالات

07:01 ص 10/06/2026

إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق في الأردن

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، 5صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان، وفقا لسكاي نيوز.

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الأردن إيران وأمريكا الصواريخ الإيرانية حرب إيران

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