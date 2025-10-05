"داخل البانيو".. نادين الراسي تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

بالصور- رومانسية رانيا يوسف مع وزوجها أمام الكاميرات في أحدث ظهور

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وخضعت نادين الراسي لجلسة تصوير جريئة تم تصميم بواسطة الذكاء الاسطناعي، حيث ظهرت في الصور داخل البانيو مرتدية فستان أبيض جريء.

وكتبت نادين، تعليقًا على الصور: "السلام بيِجي مع الإكتفاء وبتُخلَص هيك الخَبريّة لا إلي عليك ولا إلَك عليّي".

وانهالت عليها التعليقات" جمالك ساحر، ماهذا؟، ليه كده، قمر، جميلة جدًا".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

