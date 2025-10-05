بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير

بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في باريس

خطفت الفنانة ملك زاهر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بعد نشرها جلسة تصوير على موقع "انستجرام".

شاركت ملك الجمهور جلسة تصوير لها من فعاليات تقديمها حفل تكريم أوائل طلاب التعليم الفني.

وظهرت ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة مرتدية "بدلة نسائية "فورمال"، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "برنسيسة المجتمع"، "ايه القمر دا"، "ما شاء الله عليكي وعلى جمالك"، "لوكا القمر تحفة أوي".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

