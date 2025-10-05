بفستان شفاف.. نادية الجندي تنشر صورًا جديدة والجمهور: "إيه حكايتك"

أول تعليق من مدحت العدل بعد افتتاح مسرحية "أم كلثوم"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها.

وظهرت نادية الجندي بإطلالة أنيقة وصفها الجمهور بالجريئة، وارتدت فستان شفاف باللون الأبيض، أبرز أناقتها ورشاقتها.

وانهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها، وجاءت أبرزها: "إيه حكايتك"، منورة يا غالية"، "نجمة الجماهير"، "قمر"، "أيقونة العالم العربي"، "ملكة"، "عشق الطفولة"، "جريئة شوية بس بنحبك".

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

