مجدي الجلاد وخالد مجاهد.. النجوم والمشاهير في زفاف نجل هاني رمزي

تصوير– هاني رجب:

أُقيم مساء اليوم السبت، بكنيسة أبي سيفين، حفل زفاف شادي، نجل الفنان هاني رمزي، وسط حضور واسع لعدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وشهد الحفل حضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة السابق، ورجل الأعمال ممدوح البارودي، حيث قدموا التهنئة للفنان هاني رمزي وزوجته بهذه المناسبة السعيدة، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية.

حضر الحفل نخبة من الفنانين، من بينهم محمود حميدة، ماجد المصري، أشرف عبدالباقي، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عماد زيادة، حمادة هلال، إدوارد، عبير صبري، أحمد زاهر، طارق علام، علاء مرسي، بوسي شلبي، داليا البحيري، ودنيا عبد العزيز.

يُذكر أن الفنان هاني رمزي كان قد احتفل بخطوبة نجله شادي في فبراير الماضي، في أجواء عائلية اقتصرت على الأقارب والمقربين من الأسرة.

