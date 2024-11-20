درة وهنا شيحة وحسين فهمي.. 15 صور لنجوم الفن من حفل مجلة "Enigma"

سر رقص يسرا مع عمرو دياب وهي تحمل بوستر هذا الفيلم

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل مجلة "Enigma"، الذي يقام حاليًا في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة،لتكريم نجمي السينما المصرية يسرا وحسين فهمي، بجائزة "عمر الشريف"

ووصل على السجادة الحمراء، كلًا من حسين فهمي وزوجته، الفنانة درة، الفنانة صفية العمري، الفنان حسين أبو الروس، الفنانة ليلى علوي، الفنان شيكو، السيناريست مدحت العدل، المطرب أبو، وغيرهم من النجوم.

تحرص مجلة "Enigma"، على إقامة حفل Golden Globes، لتكريم نجوم الفن على هامش أعمالهم في مجالي السينما والتلفزيون.

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