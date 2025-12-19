إعلان

هنا شيحة تستمتع بوقتها في شوارع تونس

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 19/12/2025
    هنا شيحة مع المخرج أمير رمسيس
    هنا شيحة مع الأصدقاء
    هنا شيحة وسط الأصدقاء في تونس
    هنا شيحة مع الأصدقاء على البحر
    هنا شيحة مع الأصدقاء في تونس
    هنا شيحة على البحر
    هنا شيحة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية
    هنا شيحة من أحدث ظهور
    هنا شيحة تستمتع برحلتها في تونس
    هنا شيحة تتجول في شوارع تونس
    الفنانة هنا شيحة
    هنا شيحة تستمتع بوقتها على البحر
    هنا شيحة تستمتع بوقتها في تونس

تواصل الفنانة هنا شيحة الاستمتاع برحلتها في تونس، على هامش حضورها فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ونشرت صورا من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هنا شيحة وهي تستمتع بوقتها، وقامت بزيارة عدد من المعالم والأماكن السياحية هناك وكتبت: "صور عشوائية، من زيارتي لـ سيدي بو سعيد".

آخر مشاركات هنا شيحة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات هنا شيحة بفيلم شكوى رقم 713317 الذي شهد عرضه الأول مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تتناول القصة دراما اجتماعية بطابع كوميدي واقعي تكشف هشاشة ما يعيشه بعض الأزواج في مرحلة التقاعد، من خلال الزوجين مجدي وسما، حيث يواجهان أزمة غير متوقعة حين تتعطل ثلاجتهما، فيتعرضان لاستغلال شركة الصيانة، فتصبح الثلاجة رمزًا لاختلال توازن حياتهما.

هنا شيحة تونس انستجرام هنا شيحة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان أيام قرطاج السينمائية

