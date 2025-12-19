تواصل الفنانة هنا شيحة الاستمتاع برحلتها في تونس، على هامش حضورها فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ونشرت صورا من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هنا شيحة وهي تستمتع بوقتها، وقامت بزيارة عدد من المعالم والأماكن السياحية هناك وكتبت: "صور عشوائية، من زيارتي لـ سيدي بو سعيد".

آخر مشاركات هنا شيحة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات هنا شيحة بفيلم شكوى رقم 713317 الذي شهد عرضه الأول مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تتناول القصة دراما اجتماعية بطابع كوميدي واقعي تكشف هشاشة ما يعيشه بعض الأزواج في مرحلة التقاعد، من خلال الزوجين مجدي وسما، حيث يواجهان أزمة غير متوقعة حين تتعطل ثلاجتهما، فيتعرضان لاستغلال شركة الصيانة، فتصبح الثلاجة رمزًا لاختلال توازن حياتهما.

