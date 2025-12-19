إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب- أحمد الخطيب:

09:19 ص 19/12/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 19-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3843 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4941 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5765 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6588 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204886 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 329400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4325 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أخبار

