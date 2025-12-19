أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية، اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، على مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة ما بين 8 و9 درجات مئوية، فيما تسجل على شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 إلى 7 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 3 حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأفادت الهيئة، بأن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1.25 متر، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى: 21 درجة.

- الوجه البحري ومدن القناة: 20 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: 20 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: 20 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 23 درجة.

- شمال الصعيد: 21 درجة.

- جنوب الصعيد: 24 درجة.

وناشدت الهيئة، المواطنين، توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

