مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟

شهدت نسخة 1994 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تسجيل أسرع هدف في المسابقة، والذي ما زال مسجلًا باسم اللاعب نفسه، ولم يتم كسره طوال الـ31 عامًا، وذلك قبل 3 أيام من انطلاق النسخة الـ35 من البطولة.

ورغم أن صامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون السابق، هو الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية بـ18 هدفًا، فإنه لا يوجد من بينها أسرع هدف.

ففي مباراة مصر والجابون، في كأس الأمم الأفريقية 1994 بتونس، سجل أيمن منصور، نجم منتخب الفراعنة آنذاك، أسرع هدف في تاريخ البطولة، وذلك في الدقيقة الأولى من عمر لقاء انتهى بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة.

وكانت تلك المباراة في دور المجموعات، إذ تصدر منتخب مصر المجموعة التي ضمت الجابون ونيجيريا، قبل أن يتعرض لهزيمة من مالي بهدف نظيف، ويودع البطولة من ربع النهائي.

وحصد منتخب نيجيريا لقب كأس الأمم الأفريقية 1994، وكانت تلك المرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين.