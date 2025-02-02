رمضان 2025.. 11 صورة جديدة من كواليس مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة هنيدي

كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهدهم، استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس العمل، ظهر خلالها مجموعة من أبطاله، بينهم: هنيدي، صبري فواز، نهى عابدين، محمود حافظ.

شهادة معاملة أطفال تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في البطولة وليد فواز، سماء إبراهيم، جيهان خليل، خالد أنور.

ويعيد المسلسل هنيدي للمنافسة الرمضانية بعد فترة غياب، إذ عُرض له قبل 7 أعوام تقريبا مسلسل أرض النفاق، عن نص أدبي للكاتب يوسف السباعي، وشاركته البطولة الفنانة هنا شيحة.

محمد هنيدي احتفل أمس السبت 1 فبراير بعيد ميلاده الستين، إذ أنه من مواليد عام 1965، شارك خلال مشواره الفني بعدد كبير من الأعمال الفنية (المسرحية والسينمائية والتليفزيونية)، من أشهرها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، إسماعيلية رايح جاي، عفروتو، أرض النفاق، البخيل وأنا، حزمني يا، الابندا، عسكر في المعسكر، جاءنا البيان التالي، همام في أمستردام، حلق حوش، صاحب صاحبه، بلية ودماغه العالية، سوبر هنيدي، وش إجرام، عندليب الدقي".