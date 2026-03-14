نورهان شعيب تبدأ رحلة البحث عن قاتل متسلسل في "حبال الموت" بعد العيد

كتب : منى الموجي

02:09 م 14/03/2026 تعديل في 02:09 م
    شادي محمد
    محمود فارس
    صالح عبدالنبي
    نورهان

أعلن المخرج شادي محمد عن ملامح مشروعه الدرامي لموسم ما بعد عيد الفطر، وهو مسلسل "حبال الموت"، مؤكداً أن العمل سوف يشهد "مباراة تمثيلية"، بعد انضمام عدد كبير من الفنانين لفريقه.

نورهان شعيب بطلة مسلسل حبال الموت

تتصدر الفنانة نورهان شعيب دور البطولة مقدمة شخصية "كبيرة العائلة"، وهي المحركة للأحداث التي تشهد انقساماً عائلياً حاداً. وينضم إليها الفنان صالح عبد النبي والفنان محمود فارس، مشيرا إلى أنه سوف يعلن خلال الأيام المُقبلة عن باقي الأبطال.

ويجسد شادي محمد دور "ضابط" يشاركه صالح عبدالنبي رحلة البحث عن "قاتل متسلسل" مجهول يهدد أمن العائلة، بينما يلعب الفنان محمود فارس دور "الأخ" الذي يسعى للوقيعة بين الجميع، مما يزيد من تعقيد الخيوط الدرامية للمسلسل المكون من 8 حلقات.

شادي محمد يتحدث عن مسلسل حبال الموت

وقال شادي محمد "مسلسل (حبال الموت) تجربة مغايرة تماماً، فالأحداث سريعة وغير متوقعة، والمستمع سيكتشف أن خلف التجارة الظاهرية لهذه العائلة، تجارة أخرى هي منبع الدماء والمشاكل. الرهان هذه المرة على إقناع المستمع بأن الحقيقة قد تكون عكس ما يسمعه تماماً".

المسلسل من تأليف محمد شعبان وإخراج شادي محمد، هندسة صوتية أسماء فكري، ومن المقرر بثه عبر كافة منصات "راديو في السكة" الرقمية، مع بوستر دعائي من تصميم الفنان خالد وليد.

لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام
