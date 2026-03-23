عمرو محمود ياسين: "وننسى اللي كان" غير مستوحى من سيرة ياسمين عبدالعزيز

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه

نورهان شعيب تبدأ رحلة البحث عن قاتل متسلسل في "حبال الموت" بعد العيد

على مسرح الشمس.. انطلاق مسرحية "بلاك" احتفالا بعيد الفطر

شهد مسرح أوبرا ملك عرض مسرحية "سابع سما"، وهي من تأليف عمر رضا وإخراج محمد الحضري، وذلك ضمن فعاليات مشروع "أول ضوء".

عرض تحت رعاية وزارة الثقافة

العرض برعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وبحضور المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، والفنان والمخرج تامر كرم، ضمن مشروع " أول ضوء" وهو مشروع معني بتقديم مخرجين للبيت الفني للمسرح للمرة الأولى.

عرض سابع سما بـ أوبرا ملك

مسرحية "سابع سما" أحد أبرز إنتاجات مسرح الشباب، حيث يقدم تجربة فنية مختلفة تجمع بين الطرح المعاصر والمعالجة الإبداعية، في إطار درامي يعكس قضايا إنسانية واجتماعية بأسلوب مبتكر، ولاقى العرض تفاعلاً كبيراً من الحضور.

العرض يأتي ضمن خطة مسرح الشباب لتقديم أعمال مسرحية جادة ومتميزة، تستهدف جذب مختلف الفئات العمرية، وإثراء الحركة المسرحية في كل مدن مصر.

اقرأ أيضا

إياد نصار: "ما زلت أعاني من مشاهد الدمار الذي تعرض له أهالينا في غزة"







إياد نصار يكشف كواليس مشاركته في "صحاب الأرض"