أعربت الفنانة إلهام شاهين عن إعجابها الشديد بمسلسل "اتنين غيرنا"، مشيدة بأحداثه وأبطاله.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "شاهدت على منصة watch it في يومين متتاليين مسلسل (اتنين غيرنا)، وحبيت أشوف الـ15 حلقة كأنهم فيلم متصل، لأني أفتقد جدًا الأعمال الرومانسية".

وأضافت: "كنت دائمًا قبل النوم أبحث عن أفلام الأبيض والأسود الرومانسية التي تعطينا سعادة وهدوء نفسي بعيد عن أعمال العنف والأكشن، والحق أقول إن (اتنين غيرنا) مسلسل ممتع مليء بالمشاعر الجميلة".

وأشادت بأبطال العمل، قائلة: "أبدع فيه جدًا جدًا آسر ياسين ودينا الشربيني، حبيتهم وحبيت قصة حبهم وتعاطفت معهم وفرحت بالنهاية السعيدة".

وتابعت: "ده غير أن العمل رصد جزء من متاعب حياة الممثلات بشكل واقعي وحقيقي، نحتاج للمزيد من الأعمال الرومانسية على شاشاتنا لأنها من جماليات الحياة التي نفتقدها".

واختتمت: "أغنية التتر للفنانة أنغام روعة، كل التفاصيل خلقت عملًا رومانسي بديع.. أشكركم وبحبكم".

قصة مسلسل "اتنين غيرنا"

يشار إلى أن أحداث مسلسل اتنين غيرنا، بطولة آسر ياسين ودينا الشربينى، دارت حول رجل وامرأة من عالمين مختلفين تجمعهما الصدفة، قبل أن تتشابك خيوط الماضى، ويجد كل منهما فى الآخر طوق نجاة من أزماته.

أبطال مسلسل "اتنين غيرنا"

مسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين، دينا الشربينى، هنادى مهنا، صابرين النجيلى، أحمد حسن، فدوى عابد، ناردين فرج، ومحمد السويسى، مع حضور لافت لعدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

اقرأ أيضًا:

أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية

فيديو| كواليس تصوير فيلم فرينش مونتانا في مصر مع السقا

عمرو دياب يعلن تأجيل حفله الغنائي في دبي



