ماذا يحدث عندما يقع إثنان في الحب وكل منهما يُخفي سراً كبيراً عن الطرف الآخر، ويقرر تأجيل الإفصاح عنه خوفاّ على مصير العلاقة، أحداث اجتماعية شيقة في دراما عائلية جذابة ضمن مُسلسل "كامل العدد"، الذي تواصل قناة "MBC مصر دراما" عرضه يومياً في تمام العاشرة مساءً، ويُعاد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

أحداث مسلسل "كامل العدد"

يتطور الإعجاب المتبادل بين أحمد وليلى من تعارف سريع خلال رحلة إلي مدينة أسوان إلى ارتباط ومشاعر حقيقية، لقاءات ومحادثات هاتفية طويلة، ولكن على الرغم من التقارب الشديد والتطور السريع بينهما، إلا أن كل منهما يحتفظ بسر كبير، فهل بنجح الارتباط أم تنفجر الأسرار وتطيح بالعلاقة، وتتسارع الأحداث في أجواء عائلية مُتقلبة بين أطراف متوافقة أحياناً متنافرة في أوقات أخرى أملاً في وصول الجميع إلى حياة اجتماعية وعائلية مُستقرة سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، ألفت إمام، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال وآخرين... والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

