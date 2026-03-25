إعادة عرض مسلسل "كامل العدد" على إم بي سي دراما

كتب : سهيلة أسامة

11:14 م 25/03/2026

مسلسل كامل العدد

ماذا يحدث عندما يقع إثنان في الحب وكل منهما يُخفي سراً كبيراً عن الطرف الآخر، ويقرر تأجيل الإفصاح عنه خوفاّ على مصير العلاقة، أحداث اجتماعية شيقة في دراما عائلية جذابة ضمن مُسلسل "كامل العدد"، الذي تواصل قناة "MBC مصر دراما" عرضه يومياً في تمام العاشرة مساءً، ويُعاد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

أحداث مسلسل "كامل العدد"

يتطور الإعجاب المتبادل بين أحمد وليلى من تعارف سريع خلال رحلة إلي مدينة أسوان إلى ارتباط ومشاعر حقيقية، لقاءات ومحادثات هاتفية طويلة، ولكن على الرغم من التقارب الشديد والتطور السريع بينهما، إلا أن كل منهما يحتفظ بسر كبير، فهل بنجح الارتباط أم تنفجر الأسرار وتطيح بالعلاقة، وتتسارع الأحداث في أجواء عائلية مُتقلبة بين أطراف متوافقة أحياناً متنافرة في أوقات أخرى أملاً في وصول الجميع إلى حياة اجتماعية وعائلية مُستقرة سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، ألفت إمام، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال وآخرين... والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

اقرأ أيضا:

أزمات "السلم والثعبان 2".. من اعتذار منة شلبي إلى غضب "مصر للطيران"

من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات

دينا الشربيني شريف سلامة مسلسل كامل العدد

فيديو قد يعجبك



"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
شئون عربية و دولية

محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟