تعرف على ضحية الحلقة الثلاثين من برنامج رامز ليفل الوحش

كتب : منى الموجي

03:36 م 20/03/2026

رامز ليفل الوحش

تحل الفنانة لقاء الخميسي، مساء اليوم الجمعة 20 مارس، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، ضيفة على برنامج رامز ليفل الوحش، المعروض على قناة MBC مصر، بداية من شهر رمضان 2026.

لقاء الخميسي الضحية رقم 30 لمقالب رامز جلال

لقاء هي الضحية رقم 30 لمقالب رامز جلال، وتمر خلال الحلقة بعدة مراحل، بداية من اعتقادها أنها ضيفة على برنامج يحمل اسم الرحلة، مرورا بتنفيذ المقلب الأول، حيث تتواجد في غرفة ويكون مطلوبا منها وضع الدواجن في صندوق مخصص لها، ويتم إلقاء مياه ملونة عليها، وتجيب على أسئلة مختلفة.

وتنتقل لقاء الخميسي لمرحلة جديدة في المقالب، وتدخل بغرفة مظلمة ومغلقة، لتواجه غوريلا ضخمة، قبل الذهاب إلى المرحلة الأخيرة داخل غرفة ضيقة في مواجهة المياه التي تتدفق من كل مكان، ويكشف فيها رامز عن نفسه.

على مدار 30 حلقة استضاف رامز جلال، نجوم الوسط الفني والرياضي، ونفذ فيهم مقالبه، ومن بينهم: أحمد السقا، غادة عبدالرازق، مصطفى غريب، غادة عادل، آية سماحة، أسماء جلال، ياسر إبراهيم، عمرو الدردير، صالح أبو الشامات، مروان عطية.

كما شهد البرنامج استضافة: سماح أنور، ماجد المصري، حمو بيكا، عصام صاصا، دياب، روجينا، يارا السكري، هنا الزاهد، شيماء سيف، رحمة محسن، كارولين عزمي، جمال عبدالحميد، رزان جمال.

لقاء الخميسي

رامز ليفل الوحش لقاء الخميسي رامز جلال

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
"اعتداء على حرية الإبداع".. نجيب ساويرس ينتقد سحب فيلم سفاح التجمع
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط

