أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمسرحية "ماتصغروناش" بطولة الفنان أكرم حسني التي بدأ عرضها مؤخرًا في جدة بالتزامن مع موسم عيد الفطر 2026.

نشر تركي صور من كواليس المسرحية عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "نجاح ممتاز لمسرحية النجم أكرم حسني في جدة، وهنمدد عروض إضافية".

كواليس مسرحية "ماتصغروناش"

تدور أحداث المسرحية حول عائلة تعاني من خلل جيني نادر يجعل أفرادها يولدون بملامح الشيخوخة ويموتون وهم أطفال، بين مواقف التنمر ولمحات الأمل، يخوض صادق مغامرة بحثًا عن علاج قد يغيّر مصيرهم، لتكشف الرحلة لهم أن السعادة قد لا تكمن في الجينات، بل في تقبل الذات كما هي، ويشارك ببطولة المسرحية كل من أكرم حسني، اية سماحة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني.

أعمال ينتظر عرضها أكرم حسني قريبا

ينتظر الفنان أكرم حسني عرض فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم" وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، إخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول زوجين تنشب بينهما العديد من الخلافات التي تضعهما في سلسلة من الأحداث الكوميدية الغير متوقعة.

