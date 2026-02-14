رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه

كتبت- منى الموجي:

كشف صنّاع ونجوم "وننسى اللي كان" تفاصيل العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وذلك في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر.

إيهاب فهمي

ووصف الفنان إيهاب فهمي شخصية "راجي الجيوشي" التي يقدمها بأنها من الشخصيات المركبة التي تتحرك داخل كواليس الوسط الفني الذي يعد مسرحا لأحداث المسلسل، وتتشابك بقوة مع عالم السوشيال ميديا وصناعة النجومية.

وتابع إيهاب "راجي نموذج لشخصية تمتلك نفوذاً واسعاً داخل المجال الفني، إذ تتحكم – بدرجات متفاوتة – في مسار الأخبار وانتشارها، وفي توجيه نسب المشاهدة وصناعة النجاح، عبر آليات خفية تعتمد على إدارة الصراعات وإشعال المنافسات بين العاملين في الوسط، خاصة في علاقته المتوترة بشخصية شاهر التي يقدمها الفنان خالد سرحان".

وأضاف أن الشخصية تسعى دائماً للوصول إلى أهدافها عبر خلق الأزمات وإدارة المشكلات، لكنها في النهاية تظل لاعباً رئيسياً ومؤثراً داخل الصناعة، مرجعاً حماسه للدور إلى كونه منحه مساحة كبيرة للتلوّن والانتقال بين حالات نفسية مختلفة، مما شكّل تحدياً ممتعاً له كممثل.

خالد سرحان

وقال الفنان خالد سرحان الذي يؤدي شخصية شاهر الجبالي، إن طبيعة الشخصية هي نموذج الرجل النافذ الكاريزمي، المخيف بهدوئه، المتحرك في مناطق رمادية بين النفوذ والعنف، والمؤمن بأن السيطرة حق مكتسب.

وعن علاقته بـ جليلة، الشخصية التي تلعبها نجمة العمل ياسمين عبدالعزيز، وابنتهما ضمن الأحداث يارا وتقوم بدورها لينا صوفيا، أوضح "تشكّل مفتاح صراعاته الأساسية، إذ يرى في كل تهديد وسيلة للبقاء وتعزيز النفوذ"، موضحاً أن شخصيته جاءت مكتوبة بدقة شديدة من السيناريست عمرو محمود ياسين، ما سهّل عليه بناء الشخصية، واستلهم ملامحها من نماذج متعددة رآها في الواقع، ثم صاغها بإحساسه الخاص ليمنحها حضورا إنسانيا بعيدا عن النمطية.

إنجي كيوان

وتحدثت الفنانة إنجي كيوان عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان"، مؤكدة أنها تخوض التجربة وسط فريق عمل تعاونت معه في رمضان الماضي، وهو ما منحها شعوراً بالطمأنينة والثقة منذ اليوم الأول للتصوير، وسهّل عليها الاندماج سريعاً وخلق حالة من الانسجام بين جميع أفراد الفريق.

وأشارت إلى أن دور "هبة الباروني" الذي تقدمه يحمل مسؤوليات كبيرة، إذ تجسد شخصية مديرة أعمال لفنانة شهيرة تُصنَّف ضمن فئة "الميجا ستار" وهو ما يضع الشخصية في دائرة ضغوط مستمرة وصراعات متشابكة، لافتة إلى أن السيناريو ثري درامياً، ويضم خطوطاً متعددة من الصراع.

وتطرقت إنجي كيوان إلى أصعب التحديات التي واجهتها في الدور، موضحة أن الشخصية تختلف تماماً عن أي دور قدمته سابقاً، سواء على مستوى التكوين النفسي أو ردود الأفعال، وهو ما جعلها تخوض نقاشات مطولة مع صُنّاع العمل لفهم التحولات التي تمر بها الشخصية عبر الأحداث، لكون "الصراع النفسي" كان محور تركيزها الأساسي في بناء الأداء.

وعن تخوفها من رد فعل الجمهور، اعترفت كيوان بأنها كانت قلقة من أن يُساء فهم الشخصية أو تُصنّف على أنها "شريرة"، إلا أن طبيعة الدور الجديد تفرض صراعات أخلاقية ونفسية مختلفة، وهو ما يجعل التحدي أكبر، لكنه في الوقت نفسه يمنح الشخصية عمقًا وواقعية.

وبما أن أحداث المسلسل تدور جزئيًا داخل الوسط الفني، أوضحت كيوان أنها استعانت بخبراتها الشخصية ومعارفها في هذا المجال أثناء التحضير للدور، مشيرة إلى أنها تمتلك مديرة أعمال وتعرف عددًا من الأشخاص العاملين في هذا المجال، ما أتاح لها فرصة مراقبة طريقة تفكيرهم، وكيفية إدارتهم لعلاقاتهم مع الفنانين، وآليات بناء الثقة، والدوافع التي تحكم قراراتهم المهنية، وأضافت أنها حرصت على نقل هذه التفاصيل الدقيقة إلى الشخصية التي تقدمها، سواء في أسلوب الحوار أو طريقة اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

لينا صوفيا

ومن جانبها، قالت الفنانة الشابة لينا صوفيا، إن يارا الجبالي، ابنة جليلة وشاهر، فتاة عالقة بين عالمين متناقضين: فالأم تعيش تحت الأضواء، والأب يفرض حضوره بالسيطرة والخوف، لتخوض صراع هوية وانتماء، ومع الوقت تتحول تدريجياً إلى نقطة تماس خطيرة بين ماضٍ خفي وحقيقة تقترب من الانكشاف، وهي ضحية ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي، وعالم تحكمه القوة والابتزاز، لتنكشف وجوه تبتسم في العلن وتخفي صراعات قاتلة في الخفاء.

المخرج محمد الخبيري

بدوره تحدث المخرج محمد الخبيري عن مسلسل "وننسى اللي كان" بوصفه يمثل واحدة من أهم التجارب الفنية في مسيرته، مشيراً إلى أن تكرار التعاون مع ياسمين عبدالعزيز وعمرو محمود ياسين منح العمل قدراً كبيراً من التفاهم الفني والانسجام في الرؤية والتنفيذ.

وأضاف الخبيري أنه يشعر بسعادة كبيرة بالعمل مع نخبة من النجوم، مؤكداً أن روح التعاون بين فريق العمل كانت عنصراً أساسياً في تجاوز ضغوط التصوير وضيق الوقت، لا سيما أن المسلسل مكوّن من 30 حلقة، وهو ما يفرض إيقاعاً سريعاً وجهداً مضاعفاً مقارنة بالأعمال القصيرة.

وأشار إلى أنه بات يفهم طريقة كتابة عمرو محمود ياسين، وأصبح أكثر إدراكاً لطبيعة أداء ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وهو ما انعكس على سرعة اتخاذ القرارات داخل موقع التصوير وجودة النتائج النهائية.

كما أكد الخبيري حرصه الشديد على الاهتمام بتفاصيل الشخصيات، سواء على مستوى الأداء أو الشكل البصري والديكور، لافتاً إلى أن إبراز الفروق الدقيقة بين الشخصيات كان أحد أهدافه الأساسية، موضحاً أن المسلسل يقدم عالمين متناقضين اجتماعياً وبصرياً، أحدهما يعكس حياة نجمة سينمائية تعيش في أجواء مترفة، والآخر ينتمي إلى بيئة شعبية قريبة من الواقع المصري اليومي، وهو ما جعله يقرر الاعتماد على واقعية الديكور والتفاصيل دون افتعال أو مبالغة، حتى يشعر المشاهد بصدق المكان والشخصيات.

قصة وننسى اللي كان

تدور أحداث "وننسى اللي كان" حول قصة "جليلة رسلان" نجمة التليفزيون والسينما التي تعيش بريق الشهرة والنجومية وفي الوقت ذاته تعاني جحيماً لا يُطاق من بين أشخاص عدة، منهم منافسيها وجهات غير معلومة وطليقها وأسرتها، ولا تجد في النهاية من يقف بجوارها سوى حارسها الخاص "بدر"، الذي يدفعها للمقاومة واستكمال رحلة الحياة.

"وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، إدوارد، منة فضالي، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، إنجي كيوان، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.